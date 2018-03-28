У сгоревшего дома спасатели обнаружили тело мужчины

28 марта, в 14.09 ч., мужчина, ехавший по дороге Вильнюс-Утена, увидел в Молетском районе горящую траву на большой территории. Он сообщил о пожаре спасателям.
© DELFI / Orestas Gurevičius

На место происшествия в деревню Кужай приехали спасатели и увидели сгоревший дом, рядом с которым сидела женщина (она была в шоковом состоянии). Спасатели передали женщину в руки врачей.

На месте происшествия спасатели обнаружили сгоревшие останки человека.

По словам старосты, в сгоревшем доме жили брат с сестрой. Женщине 75 лет, а ее брату было на несколько лет больше.

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