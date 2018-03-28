У сгоревшего дома спасатели обнаружили тело мужчины

На место происшествия в деревню Кужай приехали спасатели и увидели сгоревший дом, рядом с которым сидела женщина (она была в шоковом состоянии). Спасатели передали женщину в руки врачей.
На месте происшествия спасатели обнаружили сгоревшие останки человека.
По словам старосты, в сгоревшем доме жили брат с сестрой. Женщине 75 лет, а ее брату было на несколько лет больше.
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