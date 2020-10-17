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В ночь на субботу сотрудники Вильнюсской дорожной полиции провели рейд и выявили целый ряд нарушителей. Водители превышали скорость и управляли автомобилями без документов.
У полицейских в Вильнюсе работы меньше не стало: результаты ночного рейда
© DELFI / Erikas Skardžius

До полуночи они контролировали скорость на ул. Гележинё Вилко. Там установили 13 нарушителей. Один из них был молодым водителем без двухлетнего стажа, а у другого не было действующего техосмотра.

Рекордсменом был водитель Mini Cooper, ехавший на скорости 133 км/ч там, где допустимая скорость составляет 60 км/ч.

После полуночи полиция переместилась на ул. Пилимо, где первым попался неосмотрительный водитель Subaru. Внимание полиции он привлек тем, что ехал по встречной полосе.

Все с документами было в порядке, водитель был трезв, поэтому непонятно, почему он ехал не в том направлении. Полиция составила протокол и отпустила водителя.

Затем внимание полицейских привлек автомобиль Toyota компании, предоставляющей услуги подвоза. Его водитель был трезвым, однако у него не было действующих в Литве прав - он предъявил белорусские права. В машине у него было двое пассажиров. Мужчина пытался получить разрешение на то, чтобы доставить пассажиров в условленное место, а потом обещал вернуться, но ему не разрешили это сделать. Он также пытался уехать без позволения, но полиция его остановила.

Еще один нарушитель ехал на странном велосипеде. В организме велосипедиста было 0,7 промилле.

Последний нарушитель требовал больше всего внимания. У водителя BMW не было прав, поэтому начали составлять протокол. Вел он себя странно, но был трезвым. В автомобиле полиция наркотиков не обнаружила.

Полиция информирует, что такие рейды будут проводиться регулярно.

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