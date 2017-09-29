У подножия горы Гедиминаса обнаружена артиллерийская мина

29 сентября, в 12.55 ч. было получено сообщение о том, что в Вильнюсе во время работ по укреплению склонов горы Гедиминаса, у подножия горы (на ул. Арсенало, 1) выкопали артиллерийскую мину времен Второй мировой войны.