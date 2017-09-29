29 сентября, в 12.55 ч. было получено сообщение о том, что в Вильнюсе во время работ по укреплению склонов горы Гедиминаса, у подножия горы (на ул. Арсенало, 1) выкопали артиллерийскую мину времен Второй мировой войны.
© DELFI / Domantas Pipas

В 13.15 ч. был введен план "Щит".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Деньги щедрых покупателей в Ikea привлекли внимание охраны и полиции (8)

Перед Новым годом в торговом центре Ikea в Вильнюсе...

В колодце у соседа мужчина, как предполагают, нашел тело своей супруги (10)

30 декабря, в 15.07 ч. по Единому номеру помощи поступило...

В сумке у покупателя оказалась дрель и шуруповерт (9)

4 декабря 2017 года в 15.33-15.51 ч. из магазина были украдены:...

В Шяуляй в Regitrа у мужчины конфисковали приобретенный автомобиль (7)

В Шяуляй в Regitrа приехал мужчина, который хотел...

Во время взрыва в Каунасе были повреждены два автомобиля (2)

В ночь на 30 декабря в Каунасе во дворе многоквартирных...

TOP новостей

Ждет решающая ночь – в Литве вступают в силу ограничения на торговлю алкоголем (108)

После того как часы пробьют 12 ч. ночи в Литве вступит в...

Госдолг: сколько в прошлом году был должен каждый житель Литвы (247)

Во время обсуждения госбюджета часто упоминали понятие...

В праздники меняется график работы магазинов и торговых центров (3)

В ожидании Нового года лучше всего все подготовить...

Жители Литвы меньше других в ЕС довольны личной жизнью (11)

Жители Литвы по уровню счастья в семье находятся почти...

Не нанесут ли горе Гедиминаса вред новогодние фейерверки (22)

Пока гора Гедиминаса стоит "украшенная" оползнями,...