Сообщение об обгоревшем теле женщины в озере поступило 13 января, в 15.13 ч.

Звонившая женщина рассказала, что сначала тело находилось в 50 м от берега, потом его выбросило на берег.

Заместитель начальника полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сказал DELFI, что тело было обнаружено около озера, а не в воде. По его словам, тело сильно обгорело, поэтому личность пока не установлена.

Стравинскас сказал, что это это может быть тело пропавшей женщины. Сейчас на месте работает полиция и криминалисты. В ходе расследования должны выяснить личность женщины и обстоятельства ее смерти.

Он заметил, что пока не исключают никакую из версий, расследуют и вероятность самоубийства.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.