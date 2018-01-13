Сообщение об обгоревшем теле женщины в озере поступило 13 января, в 15.13 ч.
Звонившая женщина рассказала, что сначала тело находилось в 50 м от берега, потом его выбросило на берег.
Заместитель начальника полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сказал DELFI, что тело было обнаружено около озера, а не в воде. По его словам, тело сильно обгорело, поэтому личность пока не установлена.
Стравинскас сказал, что это это может быть тело пропавшей женщины. Сейчас на месте работает полиция и криминалисты. В ходе расследования должны выяснить личность женщины и обстоятельства ее смерти.
Он заметил, что пока не исключают никакую из версий, расследуют и вероятность самоубийства.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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