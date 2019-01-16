У ночного бара в Алитусе подрались женщины, полиция ищет свидетелей

8 декабря 2018 года, около 1 ч., в Алитусе, на ул. Науёи, у ночного бара во время конфликта была избита одна женщина.
Полиция просит свидетелей конфликта обращаться к старшему следователю Дейвидасу Пашуконису по тел. +370 700 65729, +370 614 79364, эл. почте deivydas.pasukonis@policija.lt или по номеру 112.
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