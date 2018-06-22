Факт обращения гражданина Литвы в полицию подтвердил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
"Около 18 часов 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, сообщил, что по улице Гончара в магазине у него украли кошелек с денежными средствами", - сказал Тракало.
По его словам, полиция открыла уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса "Кража".
Фамилию потерпевшего и сумму денег правоохранители не называют, в то же время, как стало известно УП из источника в правоохранительных органах, жертвой карманников стал председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.
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