У дельфинария в набережную врезалась моторная лодка, есть пострадавшие

28 июля, в 14 ч. Центр координирования спасения на море получил сообщение о том, что в Куршском заливе, у дельфинария, в набережную врезалась моторная лодка Aira (LI-2079). Есть пострадавшие.
© DELFI / Domantas Pipas

Немедленно была начата спасательная операция, на место происшествия выехали два автомобиля скорой помощи. Выяснилось, что один из пострадавших был без сознания, позже он пришел в себя, другие 3-4 человека получили травмы рук и ног. Врачи оказали им помощь.

Управлявший лодкой человек был трезвым. Возможно, не сработал переключатель заднего хода.

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