У дельфинария в набережную врезалась моторная лодка, есть пострадавшие

Немедленно была начата спасательная операция, на место происшествия выехали два автомобиля скорой помощи. Выяснилось, что один из пострадавших был без сознания, позже он пришел в себя, другие 3-4 человека получили травмы рук и ног. Врачи оказали им помощь.

Управлявший лодкой человек был трезвым. Возможно, не сработал переключатель заднего хода.