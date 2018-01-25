В ночь на 25 января, в 1.55 ч., полиция получила сообщение о том, что в Каунасе, на дороге A1, в перила моста врезался тягач с полуприцепом. На месте происшествия полиция обнаружила тягач Scania с полуприцепом, одно из колес которого находилось за пределами моста.
© Kauno aps. VPK

Водитель (1980 г.р.) тягача был пьян - 1,71 промилле. Нетрезвого водителя доставили в больницу, чтобы взять анализ крови.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Тягач пьяного водителя в Каунасе повис на мосту
© Kauno aps. VPK
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