Тягач пьяного водителя в Каунасе повис на мосту

В ночь на 25 января, в 1.55 ч., полиция получила сообщение о том, что в Каунасе, на дороге A1, в перила моста врезался тягач с полуприцепом. На месте происшествия полиция обнаружила тягач Scania с полуприцепом, одно из колес которого находилось за пределами моста.
Водитель (1980 г.р.) тягача был пьян - 1,71 промилле. Нетрезвого водителя доставили в больницу, чтобы взять анализ крови.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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