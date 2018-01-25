Тягач пьяного водителя в Каунасе повис на мосту

В ночь на 25 января, в 1.55 ч., полиция получила сообщение о том, что в Каунасе, на дороге A1, в перила моста врезался тягач с полуприцепом. На месте происшествия полиция обнаружила тягач Scania с полуприцепом, одно из колес которого находилось за пределами моста.