При проведении таможенного контроля установили, что в грузовом отсеке автомобиля кроме заявленного в сопроводительных документах товара находятся пропиленовые трубы. Общая длина труб составила более трех тысяч метров.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс по первой части статьи 14.5 КоАП Беларуси. Для юридического лица данная статья предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товара.