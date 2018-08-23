Гродненские пограничники пресекли незаконную попытку завоза на территорию Евразийского экономического союза партии товара стоимостью более 70 тысяч белорусских рублей (29 600 евро). Нарушение обнаружили в пункте пропуска "Котловка", через который Renault российской фирмы-перевозчика со сборным грузом следовала из Литвы, сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на "Рэгіянальную газету".
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При проведении таможенного контроля установили, что в грузовом отсеке автомобиля кроме заявленного в сопроводительных документах товара находятся пропиленовые трубы. Общая длина труб составила более трех тысяч метров.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс по первой части статьи 14.5 КоАП Беларуси. Для юридического лица данная статья предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товара.

"Наша Нiва"
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