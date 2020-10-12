Трое мужчин устроили экзекуцию: связали мужчину, облили горючей жидкостью и подожгли

По предварительным данным, в первой половине дня в дом пришли трое мужчин, связали хозяина и его подругу, потом мужчину закрыли в ванной, облили горючей жидкостью о подожгли.
После этого троица удалилась. Женщине удалось освободиться и вызвать полицию.
Она серьезно не пострадала, а мужчина получил сильные ожоги, его увезли в реанимацию.
По имеющимся данным, нападение связано с возможными долгами. Пострадавший попадал в поле зрения полиции и был известен как контрабандист, который привозил и продавал контрабандные сигареты.
В 2015 г. Вилчинскас печально прославился, когда за рулем автомобиля Peugeout пытался бежать от пограничников. Во время преследования пограничники открыли огонь по машине беглеца и ранили находившегося в машине Вилчинскаса 18-летнего юношу, который позже скончался в больнице.
Вилчинскас был судим за то, что оставил пострадавшего без помощи в опасных для его жизни условиях, однако реального наказания избежал.
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