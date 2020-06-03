Третий участник нападения на предпринимателя сам сдался полиции

В постановлении сказано, что в деле достаточно данных о том, что подозрения обоснованные. А поскольку новое преступление Р.К. совершил едва истекло действие прежней судимости, было решено назначить арест на два месяца, чтобы он не совершил новые преступления и не скрывался от правоохраны.

Напомним, что 18 мая из Клайпеды в Вильнюс на автомобиле Jaguar ехал 55-летний предприниматель, на которого было совершено нападение около 13.30 ч. - его автомобиль зацепил автомобиль Škoda, а спереди заблокировал автомобиль VW Passat.

По данным полиции, из автомобилей вышли 4-5 мужчин, вытащили водителя Jaguar из автомобиля, сильно избили его, обстреляли, забрали деньги, телефон, золотые часы, рюкзак с вещами (ущерб 17 260 евро).

Очевидцы сообщают, что мужчину пытались похитить, но ему удалось отбиться. Тогда агрессоры уехали, а мужчина сам добрался до больницы. Через несколько дне полиция сообщила о задержании двоих подозреваемых (оба хорошо известные полиции предприниматели). Один был арестован на 3 месяца, а другому (Андрюсу Мицкусу) надели браслет на ногу. Его компания Andrikus фигурирует в деле о присвоении чужого имущества, предоставлении неверных данных о доходах, прибыли, ведении двойной бухгалтерии (дело связано с закупкой аппаратов ИВЛ Вильнюсским муниципалитетом через компанию Andrikus).

Полиция объявила в розыск еще троих подозреваемых в нападении на магистрали.

Один из троих 1 июля с адвокатом сам явился в полицию. Сначала его задержали на двое суток, а 3 июня назначили арест на два месяца. Двое подозреваемых еще находятся в розыске.