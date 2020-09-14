Тракайская полиция разыскивает пропавшую 15-летнюю девушку

По данным полиции, 6 сентября, в 16 ч., из филиала ПУ "Обрати свой взор на детей" в дер. Чижюнай, ушла несовершеннолетняя и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы выкрашены в синий цвет. На девушке был темно-красный свитер, красная майка с вырезом, темно-красные брюки, белые кеды.

10 сентября, около 20 ч., Норкуте видели в дер. Тамашава, но полиции найти ее не удалось. По имеющимся данным, она может находиться в Укмерге.

Полиция просит общество о помощи – всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить следователю Светлане Смоткиной, по номеру +370 700 65449, писать по эл. почте svetlana.smotkina@policija.lt или звонить по номеру 112.