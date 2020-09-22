Тракайская полиция просит у общества о помощи – пропал молодой мужчина

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, светлые короткие волосы. Особые приметы: на лбу небольшой шрам. В какой одежде он ушел из дома, неизвестно.

Всех, кто располагает ценной информацией о пропавшем, просьба звонить следователю Дейвидасу Малинаускасу по номеру 8 605 38173, писать по эл. почте deivis.malinauskas@policija.lt или звонить по номеру 112.