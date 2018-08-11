Сообщение поступило в субботу, в 17.53 ч.
Звонившие сообщили, что был серьезно избит молодой человек.
В фейсбуке жители Мариямполе делятся информацией о том, что юношу избили до смерти.
На месте происшествия работали криминалисты.
Подозреваемых еще не нашли.
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