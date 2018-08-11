Сообщение поступило в субботу, в 17.53 ч.

Звонившие сообщили, что был серьезно избит молодой человек.

В фейсбуке жители Мариямполе делятся информацией о том, что юношу избили до смерти.

На месте происшествия работали криминалисты.

Подозреваемых еще не нашли.