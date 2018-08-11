Мариямпольская полиция получила сообщение о том, что на ул. Моколу был избит молодой человек. Врачи констатировали смерть 18-летнего подростка.
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Сообщение поступило в субботу, в 17.53 ч.

Звонившие сообщили, что был серьезно избит молодой человек.

В фейсбуке жители Мариямполе делятся информацией о том, что юношу избили до смерти.

На месте происшествия работали криминалисты.

Подозреваемых еще не нашли.

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