19 мая, в 16:08, в Кельмесском районе, на участке дороги Ужвентис-Варняй, близ деревни Кунигишкес, легковой автомобиль, которым управляла молодая женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.
Во время ДТП погибла водитель легкового автомобиля, а также пострадали трое ехавших в микроавтобусе человек.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Трагическое происшествие в Кельмесском районе: погибла молодая женщина, ранены ещё три человека
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