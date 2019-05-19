Трагическое происшествие в Кельмесском районе: погибла молодая женщина, ранены ещё три человека

Департамент полиции проинформировал, что в Кельмесском районе столкнулись лекговой автомобиль и микроавтобус. По предварительным данным, погибли молодая женщина, также были ранены три человека.
Užuojauta
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19 мая, в 16:08, в Кельмесском районе, на участке дороги Ужвентис-Варняй, близ деревни Кунигишкес, легковой автомобиль, которым управляла молодая женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Во время ДТП погибла водитель легкового автомобиля, а также пострадали трое ехавших в микроавтобусе человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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