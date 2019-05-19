Трагическое происшествие в Кельмесском районе: погибла молодая женщина, ранены ещё три человека

19 мая, в 16:08, в Кельмесском районе, на участке дороги Ужвентис-Варняй, близ деревни Кунигишкес, легковой автомобиль, которым управляла молодая женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Во время ДТП погибла водитель легкового автомобиля, а также пострадали трое ехавших в микроавтобусе человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.