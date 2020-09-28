Трагическое ДТП в Вильнюсе: погиб человек

По предварительным данным, в Вильнюсе, на ул. Наугардуко, у перекрестка с ул. Витянё произошло трагическое ДТП, автомобиль Volkswagen Touran, которым управлял мужчина (1939 г.р.), насмерть сбил человека.

Пострадавший (1949 г.р.) скончался на месте.

Версии очевидца ДТП и водителя разошлись. Водитель уверял, что пешеход вышел на дорогу. Очевидец сказал, что пострадавший лежал на дороге. Тело покойного застряло под автомобилем, его машина тащила несколько метров.