Трагическое ДТП в Вильнюсе: погиб человек

По предварительным данным, в Вильнюсе, на ул. Наугардуко, у перекрестка с ул. Витянё произошло трагическое ДТП, автомобиль Volkswagen Touran, которым управлял мужчина (1939 г.р.), насмерть сбил человека.
Пострадавший (1949 г.р.) скончался на месте.
Версии очевидца ДТП и водителя разошлись. Водитель уверял, что пешеход вышел на дорогу. Очевидец сказал, что пострадавший лежал на дороге. Тело покойного застряло под автомобилем, его машина тащила несколько метров.
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