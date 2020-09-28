aA
В понедельник, 28 сентября, в Вильнюсе произошло трагическое ДТП, погиб человек.
Трагическое ДТП в Вильнюсе: погиб человек
© DELFI / Andrius Ufartas

По предварительным данным, в Вильнюсе, на ул. Наугардуко, у перекрестка с ул. Витянё произошло трагическое ДТП, автомобиль Volkswagen Touran, которым управлял мужчина (1939 г.р.), насмерть сбил человека.

Пострадавший (1949 г.р.) скончался на месте.

Версии очевидца ДТП и водителя разошлись. Водитель уверял, что пешеход вышел на дорогу. Очевидец сказал, что пострадавший лежал на дороге. Тело покойного застряло под автомобилем, его машина тащила несколько метров.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Arvydas Avulis

Строительный сектор Литвы обескровлен: работники из третьих стран уехали (150)

"Работать некому", – так о сегодняшней ситуации...

Пир во время чумы: за время карантина зарплаты чиновников значительно увеличились (40)

Пока сотни тысяч работников в Литве 3 месяца во время...

Глава Минздрава Литвы пока не рискует прогнозировать пик второй волны (18)

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига 28 сентября...

В Литву прибыл с официальным визитом президент Франции Макрон (28)

В Литву с официальным визитом в понедельник прибыл...

Частная медицина в Литве процветает: пандемия доходы только увеличила (8)

Частные поликлиники в Литве переживают золотой век, а...

|Maža didelių žinių kaina