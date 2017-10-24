Трагическое ДТП в Вилкавишкском районе: погиб водитель

В понедельник вечером, в 22.20 ч., на 9-м км дороги Вилкавишкис-Гражишкяй (Вилкавишкский район), автомобиль Opel Vectra, которым управлял 24-летний Д.П., съехал с дороги и врезался в дерево.