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Полиция расследует обстоятельства трагического ТТП в Таурагском районе, которое произошло 7 марта. Подозревают, что женщина не справилась с управлением и выехала на встречную сторону.
Трагическое ДТП в Таурагском районе: погибла водитель и ее дочь
© Tauragės apskrities VPK nuotr.

ДТП произошло в 10.30 ч. 7 марта, на дороге Таураге-Жукай.

Звонивший сообщил о столкновении молоковоза и автомобиля VW Scharan. На месте происшествия выяснилось, что погибли водитель VW Scharan (g. 1973 г.р.) и ее дочь (2011 г.р.).

Трагедия произошла в день рождения погибшей девочки. Полиция выяснила, что автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом Mercedes Benz.

Водитель (1961 г.р.) молоковоза был трезвым. По какой причине легковушка выехала на встречную полосу, выясняет полиция.

ru.DELFI.lt
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