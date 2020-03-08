Трагическое ДТП в Таурагском районе: погибла водитель и ее дочь

ДТП произошло в 10.30 ч. 7 марта, на дороге Таураге-Жукай.
Звонивший сообщил о столкновении молоковоза и автомобиля VW Scharan. На месте происшествия выяснилось, что погибли водитель VW Scharan (g. 1973 г.р.) и ее дочь (2011 г.р.).
Трагедия произошла в день рождения погибшей девочки. Полиция выяснила, что автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом Mercedes Benz.
Водитель (1961 г.р.) молоковоза был трезвым. По какой причине легковушка выехала на встречную полосу, выясняет полиция.
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