Трагическое ДТП в Таурагском районе: погибла водитель и ее дочь

ДТП произошло в 10.30 ч. 7 марта, на дороге Таураге-Жукай.

Звонивший сообщил о столкновении молоковоза и автомобиля VW Scharan. На месте происшествия выяснилось, что погибли водитель VW Scharan (g. 1973 г.р.) и ее дочь (2011 г.р.).

Трагедия произошла в день рождения погибшей девочки. Полиция выяснила, что автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом Mercedes Benz.

Водитель (1961 г.р.) молоковоза был трезвым. По какой причине легковушка выехала на встречную полосу, выясняет полиция.