Трагическое ДТП в Швенченском районе: погибли два человека

В полицию сообщили о несчастье в 12.18 ч. Сообщалось, что ДТП произошло на въезде в дер. Залава. Звонивший сказал, что водитель и пассажир легковушки без сознания.
Выяснилось, что оба пострадавших скончались.
По предварительным данным, их тела из обломков вызволяют пожарные-спасатели.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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