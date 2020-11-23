Трагическое ДТП в Швенченском районе: погибли два человека

В полицию сообщили о несчастье в 12.18 ч. Сообщалось, что ДТП произошло на въезде в дер. Залава. Звонивший сказал, что водитель и пассажир легковушки без сознания.

Выяснилось, что оба пострадавших скончались.

По предварительным данным, их тела из обломков вызволяют пожарные-спасатели.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.