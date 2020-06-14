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Департамент полиции информировал о трагическом ДТП в Расейнском районе.
14 июня, в 16.49 ч. на старом шоссе Жемайчу перевернулся автомобиль Peugeot.
По предварительным данным, водитель авто скончался на месте, двоих пассажирок увезли в больницу.
Полиция устанавливает личности погибшего и пострадавших.
Ведется расследование.
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