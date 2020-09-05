Трагическое ДТП в Пренайском районе: один человек погиб

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В субботу в ДТП в Пренайском районе погиб мужчина.
5 сентября, в 12.08 ч., в Пренайском районе, в деревне Йогалина, на дороге A16, столкнулись тягач и легковой автомобиль Smart Forfour, которым управлял мужчина. Водитель легковушки погиб. На месте происшествия работает полиция.
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