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В субботу в ДТП в Пренайском районе погиб мужчина.
Трагическое ДТП в Пренайском районе: один человек погиб
© DELFI / Erika Venckutė

5 сентября, в 12.08 ч., в Пренайском районе, в деревне Йогалина, на дороге A16, столкнулись тягач и легковой автомобиль Smart Forfour, которым управлял мужчина. Водитель легковушки погиб. На месте происшествия работает полиция.

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