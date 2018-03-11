Трагическое ДТП в Плунгеском районе, один человек погиб

11 марта, в 5.35 ч., в Плунгеском районе, на дороге Вежайчай-Плунге, столкнулись два автомобиля.
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным Департамента полиции, в ДТП погиб водитель одного из автомобилей, оба водителя были доставлены в больницу.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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