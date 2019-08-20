Трагическое ДТП в Пасвальском районе: погибли супруги, пострадали трое детей

Сообщение о несчастье поступило в 23.52 ч.
Паневежская полиция информировала DELFI, что, по предварительным данным, в Пасвальском районе, на 24 км дороги Паневежис-Пасвалис-Рига автомобиль BMW 535i, которым управлял мужчина (1980 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Volvo FH с полуприцепом, которым управлял мужчина (1962 г.р.).
После удара BMW 535i потерял управление и столкнулся с тягачом Skania с полуприцепом, которым управлял мужчина (1977 г.р.). В ДТП погиб водитель BMW (1980 г.р.) и его жена (1986 г.р.).
Литовская дорожная полиция позже уточнила информацию. Выяснилось, что BMW был зарегистрирован в Финляндии, его водитель – гражданин Турции, а погибшая женщина – гражданка Финляндии.
В ДТП пострадали трое детей погибших (11 и 9-летние мальчики и 3-летняя девочка). Все трое находятся в реанимации.
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