По сведениям полиции, на повороте микроавтобус Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. На месте погиб водитель микроавтобуса (1988 г.р.).
Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.
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