Трагическое ДТП в Паневежском районе: погиб водитель микроавтобуса

В среду утром, в 7.37 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о ДТП в Паневежском районе, у хутора Шаркинес, на дороге Паневежис-Шяуляй, столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.