Трагическое ДТП в Клайпедском районе: погиб ехавший на самокате 14-летний подросток

В социальной сети Facebook телевидение Reidas TV поделилось информацией о трагическом ДТП в Клайпедском районе.
"В Клайпедском районе, в Сленгяй, в ДТП около школы погиб 14-летний подросток, ехавший на самокате", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, сообщение о ДТП в Сленгяй, на перекрестке ул. Смелтайтес и Бертулишкес поступило в 8.07 ч. Трезвый мужчина 1984 г.р. сбил подростка, ехавшего на самокате.
Врачи констатировали, что ребенок скончался.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Жители рассказали Delfi, что погибший жил рядом с местом происшествия. Сегодня в Литве - день без автомобиля, поэтому родители не повезли его на машине, а разрешили ехать на самокате.
Мальчик выехал со второстепенной дороги, ехал через главную, чтобы выехать на велодорожку, но не доехал - его сбил автомобиль.
Водитель авто сказал, что стоял в заторе, когда машины тронулись, почувствовал удар и только тогда понял, что произошло ДТП. Мужчина уверяет, что не видел ребенка.
Местные жители возмущались тем, что в их населенном пункте нет пешеходных переходов, нет безопасного места для перехода через дорогу. Именно родители погибшего со своими соседями добивались, чтобы в этом месте обустроили пешеходный переход, но их просьбы были тщетными.
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