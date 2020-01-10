По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о трагическом ДТП в Клайпеде. По предварительным данным, погиб водитель легкового автомобиля.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Сообщение о ДТП поступило в 16.53 ч.

Департамент полиции сообщил, что на перекрестке ул. Юрининку и Шилутского шоссе столкнулись тягач и легковой автомобиль Renault Scenic. Пожарные-спасатели освободили из обломков водителя легковушки.

70-летний пострадавший скончался на месте.

Трагическое ДТП в Клайпеде: врачам не удалось спасти жизнь мужчины

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о...

Жуткая находка в Варене: в гараже обнаружено тело мужчины (1)

Департамент полиции информирует, что в Варене было...

В Кельмесском районе из незакрытой хозпостройки украли 295 000 евро (15)

9 января, в 12 ч., в Кельмесском районе, в деревне...

В Радвилишкисе в результате ДТП перевернулась фура (1)

Департамент полиции Литвы информировал, что в...

Массовое ДТП в Вильнюсе: есть пострадавшие (1)

В четверг вечером в Вильнюсе произошло массовое ДТП -...

TOP новостей

Нежелание приставов предавать огласке свои декларации вполне понятно, когда видишь их доходы (65)

14 января парламент Литвы будет решать вопрос...

В расследовании Grigeo – новые детали: под прицелом местные инспекторы по охране окружающей среды (51)

На смену утратившим доверие клайпедским инспекторам по...

Druskininkuose pražydo sakuros Klevų sula

Смешение сезонов: в Литве цветут сакуры, собирают кленовый сок (4)

Сайт Alio Raseiniai на фейсбуке рассказывает об аномальных...

Из-за Grigeo обеспокоены и жители Григишкес: журналисты DELFI нашли несколько труб (30)

После того, как во вторник стало известно о том, что...

Одной Литвой скандал Grigeo не ограничится: рыбаки говорят, что загрязнения могли попасть на территорию России (27)

Рыбаки , которые работают в Куршском заливе, надеются,...