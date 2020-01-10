Трагическое ДТП в Клайпеде: врачам не удалось спасти жизнь мужчины

Сообщение о ДТП поступило в 16.53 ч.
Департамент полиции сообщил, что на перекрестке ул. Юрининку и Шилутского шоссе столкнулись тягач и легковой автомобиль Renault Scenic. Пожарные-спасатели освободили из обломков водителя легковушки.
70-летний пострадавший скончался на месте.
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