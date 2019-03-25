ДТП произошло 25 марта, в 6 ч., в Клайпеде, на ул. Кайрю, заметили съехавший с дороги BMW 530D.
Полиция обнаружила в автомобиле погибшего пассажира (1978 г.р.).
По предварительным данным, водителя (1974 г.р.) врачи скорой помощи доставили в Клайпедскую больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В Шяуляй двое лжеполицейских запугивали гражданку Украины (1)
Полицейские Шяуляйского ГКП задержали двоих...
"Черные" выходные в Вильнюсе: пьяные конфликты и убийство (3)
Минувшие выходные в Вильнюсе были неспокойными –...
ДТП в столице: в столице столкнулись Volkswagen и Mercedes-Benz (1)
В столице Литвы столкнулись автомобили Mercedes-Benz и...
Трагическое ДТП в Клайпеде: в съехавшем с дороги BMW нашли погибшего пассажира
Департамент полиции Литвы сообщил, что в Клайпеде с...
В Вильнюсе найдена жестоко убитая женщина Подозреваемый был задержан через несколько часов (7)
В субботу сотрудники полиции в Вильнюсе , в квартире...
TOP новостей
Brexit ускорил процесс: эмигранты уезжают и везут на родину все вещи (4)
В Великобритании все еще продолжается хаос в связи с...
Рейтинг доверия: президент Литвы превосходит всех конкурентов (47)
Результаты проведенного опроса показали, что общество...
Экономист: настал золотой век для литовской молодежи (81)
Проведенный опрос показывает, что почти треть жителей...
Депутат Малдейкене рассказала, кого поддержит на президентских выборах (19)
Депутат Аушра Малдейкене сказала, что поддерживает...
МИД Литвы рекомендует отправляющимся в Украину сделать прививки от кори (26)
Министерство иностранных дел Литвы советует...