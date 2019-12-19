В четверг, в 8.37 ч., в Кедайняйском районе, в деревне Аукштуолюку, перевернулся автомобиль Volvo, в котором ехали двое мужчин. Один из них погиб (65-летний, когда выпал из автомобиля).
© Kauno aps. VPK

Другой мужчина (1981 г.р.) остался в машине, он жив. По предварительным данным, он был пьян. Автомобиль перевернулся много раз.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, а также кто управлял автомобилем.

Трагическое ДТП в Кедайняйском районе: погиб водитель Volvo
© Kauno aps. VPK

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Трагическое ДТП в Кедайняйском районе: погиб водитель Volvo

В четверг, в 8.37 ч., в Кедайняйском районе, в деревне...

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