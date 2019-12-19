Трагическое ДТП в Кедайняйском районе: погиб водитель Volvo

Другой мужчина (1981 г.р.) остался в машине, он жив. По предварительным данным, он был пьян. Автомобиль перевернулся много раз.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, а также кто управлял автомобилем.
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