Трагическое ДТП в Кедайняй: погиб мотоциклист

Полиция сообщает, что в 17.20 ч., в Кедайняй, на ул. Й.Басанавичаус, автомобиль Volvo S80, которым управлял мужчина (1966 г.р.), зацепил мотоцикл Suzuki, на котором ехал мужчина (1988 г.р.).
Мотоциклиста доставили в больницу. В четверг врачи сообщили в полицию о том, что пострадавший от полученных травм скончался.
Полиция расследует обстоятельства ДТП.
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