7 августа в Кедайняй столкнулись автомобиль и мотоцикл. Во время ДТП серьезно пострадал мотоциклист, в четверг от полученных травм он скончался в больнице.
© Shutterstock

Полиция сообщает, что в 17.20 ч., в Кедайняй, на ул. Й.Басанавичаус, автомобиль Volvo S80, которым управлял мужчина (1966 г.р.), зацепил мотоцикл Suzuki, на котором ехал мужчина (1988 г.р.).

Мотоциклиста доставили в больницу. В четверг врачи сообщили в полицию о том, что пострадавший от полученных травм скончался.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

ЧП и криминал

Трагическое ДТП в Кедайняй: погиб мотоциклист

7 августа в Кедайняй столкнулись автомобиль и мотоцикл....

"Черная" среда на литовском взморье: первые жертвы

7 августа был напряженный день для спасателей на...

В Вильнюсе загорелся автобус, пассажиры успели выбежать из него

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том,...

Из Вильнюсского участкового суда эвакуировали людей, поступило сообщение о пролитой ртути (1)

По Единому номеру помощи поступило анонимное сообщение...

В Вильнюсе утонул 9-летний мальчик

В среду вечером в Вильнюсе в реке Нерис утонул 9-летний...

TOP новостей

За продуктами - в Польшу: странно слышать, что туда ездят только несостоятельные люди (44)

Люди, которые еще верят в миф, что в Польшу за покупками...

Путешествие в Грузию Путешествие в Грузию Путешествие в Грузию Путешествие в Грузию

Почему растет поток туристов из Литвы: "Приехать в Грузию один раз – не значит ничего" Специально для DELFI (136)

Туристической отрасли Грузии этим летом, после...

Новейшие рейтинги политиков Литвы: Грибаускайте забыта, рейтинг Науседы растет (8)

После инаугурации президента Литвы Гитанаса Науседы...

До марта 20 000 жителей Литвы должны подключиться к центральной канализации, в противном случае ждут штрафы (9)

В агломерациях (населенных пунктах и городах, в...

Правительство Литвы хотело бы построить министерский городок у сейма (2)

Правительство Литвы вынашивает планы строительства...