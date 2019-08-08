Трагическое ДТП в Кедайняй: погиб мотоциклист

Полиция сообщает, что в 17.20 ч., в Кедайняй, на ул. Й.Басанавичаус, автомобиль Volvo S80, которым управлял мужчина (1966 г.р.), зацепил мотоцикл Suzuki, на котором ехал мужчина (1988 г.р.).

Мотоциклиста доставили в больницу. В четверг врачи сообщили в полицию о том, что пострадавший от полученных травм скончался.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.