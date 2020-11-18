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Департамент полиции Литвы информирует, что в Каунасе произошло несчастье - погибла пожилая женщина.
Трагическое ДТП в Каунасе: троллейбус насмерть сбил женщину
© DELFI / Ainis Gurevičius

В среду, в 6.50 ч., в Каунасе, на перекрестке ул. Утенос и проспекта Саванорю, на пешеходном переходе троллейбус сбил пожилую женщину (примерно 70 лет).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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