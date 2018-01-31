На пресс-конференции в среду утром в Комиссариате полиции сообщили, что все находившиеся в машине пострадавшие 1995-1988 годов рождения. По предварительным данным, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Не исключено, что водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения или употребляли наркотические вещества.

По словам Жукаускаса, автомобиль по улицам Каунаса ехал на скорости, превышающей 120 км/ч.

Информационное агентство BNS сообщает, что авария произошла в результате того, что автомобиль BMW пытался скрыться от полицейских.

Департамент полиции сообщил, что примерно в 3.20 ч. на улице Нуокальнес требованию полиции остановиться не подчинился водитель BMW. Пытаясь скрыться, он нажал на газ.

Патрульные пытались догнать машину.

Спустя несколько минут автомобиль был найден у круговой развязки улиц Шяурес проспекто и С.Жукауско: он врезался в столб.

Прибывшие на место происшествия работники скорой помощи констатировали смерть водителя и двух пассажиров. Еще два пассажира были доставлены в больницу.

Одна из погибших ночью в ДТП женщина (1988 г.р.) — мать шестерых детей. Трое из детей жили с ней, один с бывшим мужем, еще двое - у опекунов. Полиция уже информировала службу по защите прав ребенка, чтобы она позаботилась о малолетних.

"Семья была хорошо известна отделу по защите детей. Женщина прежде стояла на учете в списке семей, подверженных риску, ей не хватало социальных навыков. Два месяца назад она вернулась из Каунасского дома поколений. В этом ведомстве, где оказывают социальные услуги, она жила после рождения шестого ребенка.

До этого у него забрали младших сына и дочь, но социальные работники заметили положительные перемены в ее поведении и решили вернуть детей матери, поэтому в конце прошлого года семье предоставили социальное жилье, куда мать переехала с тремя детьми", – сказала глава Каунасского отдела службы защиты детей Эгле Андрюшкене.

По ее словам, дочка с малышом находилась дома, а старший мальчик - в круглосуточном детском саду. Сейчас все трое детей находятся в каунасской клинической больнице, где проведут 7 дней.

"Работники центра Pastogė интенсивно ищут для них опекунов, которые могли бы взять всех троих малышей (...)", – сказала Андрюшкене.