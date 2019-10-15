По предварительным данным, водитель автомобиля была трезвой. По словам очевидцев, водитель выезжала со стоянки у ТЦ и не пропустила ехавшего по главной дороге мотоциклиста. Другие очевидцы ДТП сказали, что скорость мотоцикла была невысокой.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Начато расследование.