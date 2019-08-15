Трагическое ДТП в Каунасе: подозревают, что виновник ДТП - погибший водитель

ДТП произошло 14 августа, в 15.10 ч.
DELFI напоминает, что в Каунасе, на ул. Ужнямунес, столкнулись три транспортных средства: грузовик Mercedes-Benz (водитель 1964 г.р.), грузовик MAN (водитель 1965 г.р.) и Audi, которым управляла женщина (1968 г.р.).
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 15.25 ч. пожарные-спасатели извлекли из грузовика пострадавшего водителя. Пострадавший не выжил, врачи констатировали его смерть.
Департамент полиции 15 августа распространил информацию, в которой сообщается, что водитель грузовика MAN ехал по первой полосе и врезался в остановившийся у светофора ехавший в том же направлении грузовик Mercedes Benz.
После удара MAN выехал во вторую полосу и столкнулся с Audi A4 Avant.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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