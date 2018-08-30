Пожарные-спасатели вытащили из авто пострадавшего, но он уже был мертв.
По данным полиции, автомобиль врезался в ограждения, а потом в дерево. Водитель лет 50 ехал в машине один, он скончался на месте.
По словам очевидца, Mercedes ехал, странно маневрируя, обгонял другие автомобили, после чего произошло ДТП.
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