Пожарные-спасатели вытащили из авто пострадавшего, но он уже был мертв.

По данным полиции, автомобиль врезался в ограждения, а потом в дерево. Водитель лет 50 ехал в машине один, он скончался на месте.

По словам очевидца, Mercedes ехал, странно маневрируя, обгонял другие автомобили, после чего произошло ДТП.