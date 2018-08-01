1 августа, в 13.48 ч., Вильнюсская полиция получила сообщение о ДТП в деревне Папишкес, на ул. А.Мицкявичюса. Микроавтобус VW Transporter съехал в кювет. Сообщалось, что мужчина не может покинуть транспортное средство.
© DELFI / Domantas Pipas

Вскоре выяснилось, что водитель мертв. Врачи скорой помощи ничем не могли ему помочь.

Предполагают, что водитель (1962 г.р.) из-за проблем со здоровьем скончался за рулем авто, поэтому транспортное средство съехало с дороги.

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