1 августа, в 13.48 ч., Вильнюсская полиция получила сообщение о ДТП в деревне Папишкес, на ул. А.Мицкявичюса. Микроавтобус VW Transporter съехал в кювет. Сообщалось, что мужчина не может покинуть транспортное средство.
Вскоре выяснилось, что водитель мертв. Врачи скорой помощи ничем не могли ему помочь.
Предполагают, что водитель (1962 г.р.) из-за проблем со здоровьем скончался за рулем авто, поэтому транспортное средство съехало с дороги.
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