Вскоре выяснилось, что водитель мертв. Врачи скорой помощи ничем не могли ему помочь.

Предполагают, что водитель (1962 г.р.) из-за проблем со здоровьем скончался за рулем авто, поэтому транспортное средство съехало с дороги.