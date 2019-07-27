26 июля, в 17.20 ч., на дороге A14, под Молетай, столкнулись легковые автомобили Toyota Prius и Opel. Сообщалось о шести пострадавших, однако позже полиция уточнила, что пострадали четыре человека, двое из них - дети. На место происшествия выехало немало бригад скорой помощи.
© DELFI

Департамент полиции сообщал, что один из детей получил серьезные травмы. Врачи реанимировали его на месте.

Состояние других пострадавших не было таким тяжелым. По данным полиции, их жизни опасность не грозит.

В пятницу вечером из Вильнюса в сторону Молетай и Утены ехало большое число автомобилей, поэтому из-за ДТП образовался затор. Был закрыт перекресток около Молетай.

Девочка (2010 г.р.), за жизнь которой боролись врачи, скончалась в Вильнюсской больнице.

ЧП и криминал

В Рукле в ДТП погиб велосипедист (2)

26 июля вечером, в 18.50 ч., в Йонавском районе, в Рукле, на...

Под Вильнюсом поезд насмерть сбил человека

В пятницу, в 23 ч., на окраине Вильнюса, в Барашкай, погиб...

Трагическое ДТП под Молетай: погибла 9-летняя девочка (2)

26 июля, в 17.20 ч., на дороге A14, под Молетай, столкнулись...

В Шальчининкском районе гражданин Голландии с сыновьями незаконно пересек границу с Беларусью (19)

В Шальчининкском районе гражданин Голландии с двумя...

Жуткая находка: на заднем сидении автомобиля найден череп (5)

Департамент полиции Литвы информирует, что в Расейняй...

TOP новостей

Цены на грибы: сколько грибы стоят в Вильнюсе, а сколько в провинции (20)

DELFI 27 июля утром посетил рынки, чтобы узнать сколько в...

Со здания библиотеки в Вильнюсе сняли памятную доску в честь генерала Ветры (12)

В Вильнюсе со здания Академии наук им. Врублевских 27...

Погода в Литве: воздух прогреется до 29 градусов (2)

В ночь на субботу в Литве будет облачно. Местами...

На литовское взморье едут толпы людей: за последние номера просят сотни евро (233)

Праздник моря и благоприятный прогноз синоптика...

Щедрый июнь: какие работодатели в Литве выплатили впечатляющие зарплаты? (16)

Новейшие данные Фонда социального страхования ("Содры")...