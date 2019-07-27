Департамент полиции сообщал, что один из детей получил серьезные травмы. Врачи реанимировали его на месте.

Состояние других пострадавших не было таким тяжелым. По данным полиции, их жизни опасность не грозит.

В пятницу вечером из Вильнюса в сторону Молетай и Утены ехало большое число автомобилей, поэтому из-за ДТП образовался затор. Был закрыт перекресток около Молетай.

Девочка (2010 г.р.), за жизнь которой боролись врачи, скончалась в Вильнюсской больнице.