Департамент полиции сообщал, что один из детей получил серьезные травмы. Врачи реанимировали его на месте.
Состояние других пострадавших не было таким тяжелым. По данным полиции, их жизни опасность не грозит.
В пятницу вечером из Вильнюса в сторону Молетай и Утены ехало большое число автомобилей, поэтому из-за ДТП образовался затор. Был закрыт перекресток около Молетай.
Девочка (2010 г.р.), за жизнь которой боролись врачи, скончалась в Вильнюсской больнице.
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