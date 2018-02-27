Трагическое ДТП под Даугай: погибли два человека

ДТП произошло около автозаправочной станции. На место происшествия сразу же выехала полиция, скорая помощь и спасатели.
Выяснилось, что в ДТП погибли два человека.
Полиция Алитусского округа уточнила, что столкнулись лесовоз Volvo и микроавтобус Renault Master. Водитель лесовоза не пострадал. Из трех ехавших в микроавтобусе мужчин, двое погибли, третий доставлен в больницу.
По предварительным данным, ДТП произошло, когда микроавтобус компании Simno komunalininkas с тремя работниками выехал со второстепенной дороги на главную.
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