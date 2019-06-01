1 июня, в 21.20 ч., в Шяуляйском районе, около Найсяй, столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Kia Carens. Погиб водитель Kia (1979 г.р.).
Водитель Mitsubishi был доставлен в больницу.
Трагическое ДТП около Найсяй: один водитель погиб, другой - в больнице
1 июня, в 21.20 ч., в Шяуляйском районе, около Найсяй,...
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