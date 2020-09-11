Трагическое ДТП на дороге Вильнюс-Утена: один человек погиб, еще 5 получили травмы

Скопировать ссылку Трагическое ДТП на дороге Вильнюс-Утена: один человек погиб, еще 5 получили травмы

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11 сентября утром поступило сообщение о трагическом ДТП на дороге Вильнюс-Утена. Сообщается, что после 7 ч. утра по Единому номеру помощи 112 поступила информация о том, что на дороге A14 Вильнюс-Утена столкнулись два автомобиля.

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