Трагическое ДТП на дороге Вильнюс-Утена: один человек погиб, еще 5 получили травмы

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11 сентября утром поступило сообщение о трагическом ДТП на дороге Вильнюс-Утена. Сообщается, что после 7 ч. утра по Единому номеру помощи 112 поступила информация о том, что на дороге A14 Вильнюс-Утена столкнулись два автомобиля.
Пожарные-спасатели сообщили, что пострадали пять человек, еще один - скончался. Двоих пострадавших из автомобиля освободили пожарные-спасатели.
Столкнулись автомобили Renault и Peugeot.
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