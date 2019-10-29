ДТП произошло 27 октября ночью, в 2.45 ч., на дороге A1, у деревни Гобергишкес, недалеко от Клайпеды. В автомобиль Volvo врезался Mercedes-Benz, а затем в них врезался BMW.

Погиб водитель Volvo (1978 г.р.). Подозреваемый выскочил из Mercedes и сбежал, оставив погибшего и свою собаку.

Долго беглеца искать не пришлось. Примерно через полчаса он сдался полиции.

В организме водителя (1986 г.р.) Mercedes было 1,3 промилле. В ДТП он тоже получил травмы, поэтому его осмотрели врачи и оказали ему первую помощь.

28 октября прокурор Клайпедского района Дарюс Алекна сказал DELFI, что он не просит суд взять подозреваемого под арест, поскольку он сам сдался полиции.

"В данном случае, нет подозрений, что мужчина будет скрываться от правосудия, он сам пришел в полицию. Ему назначена другая мера пресечения", – сказал прокурор.

По данным полиции, мужчина уже раньше попадался полиции нетрезвым за рулем.

Мужчине запрещено садиться за руль и покидать пределы Литвы. Если подозреваемый будет ездить за рулем, прокурор обратиться в суд с просьбой назначить ему меру пресечения в виде ареста.