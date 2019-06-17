Трагическая авария: судят жительницу Каунаса, которая насмерть сбила подростка на пешеходном переходе

Катастрофа произошла 31 июля прошлого года в городе Нижние Шанчяй.
Происшествие, унесшее жизнь мальчика, было зафиксирована в 14.40 на проспекте А. Юозапавичюса. Женщина 1988 года рождения, управлявшая автомобилем Audi Q5, сбила 16-летнего юношу, который скончался в больнице вечером этого же дня.
Полиция сообщает, что несколько свидетелей были допрошены в ходе ряда расследования.
В соответствии со статьей 281(5) УК Литвы, тот, кто, управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае если эти деяния повлекли аварию, из-за которой погиб человек,наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
Эксперты установили, что во время происшествия А. Статкявичюте ехала со скоростью 56-68 км/ч.
Водить больше не сможет
На первом слушании дело в принципе не было открыто, так как было решено пригласить представителей страховой компании.
Кроме того, представитель потерпевшей стороны попросил ограничить право А. Статкявичюте на все её имущество и приостановить действие водительских прав до тех пор, пока суд не рассмотрит дело и не объявит решение.
Адвокат А. Статкявичюте заявил, что у обвиняемой уже изъяты водительские права, и она пока не имеет права на управление автомобилем.
В общей сложности, жертвами этого дела просят признать 8 родственников погибшего подростка, которые подали иски. Их общая сумма составляет около 150 тысяч евро.
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