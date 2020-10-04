Трагическая авария на трассе Вильнюс-Паневежис: погибла одна женщина, водитель и ребенок в больнице

Как сообщает полиция, 3 октября около 17.15, в Паневежском районе, на 24 км трассы Вильнюс-Паневежис, автомобиль Audi A6, управляемый мужчиной (1974 г.р.), не выбрал безопасную скорость, помешал автомобилю, движущемуся в том же направлении Volvo V50, которым управляла женщина (1976 г.р.) м.). После удара машины выехали за пределы проезжей части.
Пассажир Volvo V50 (1987 г.р.) погиб в результате аварии, а пассажир (2017 г.р.) и водитель были госпитализированы с травмами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве обновлен список стран, приехавшим из которых требуется изоляция (77)
2 октября в Литве был обновлен список пораженных...
Вниманию жителей: в выходные дни не рекомендуется находиться на улице из-за сильного загрязнения воздуха (76)
В пятницу вечером на телефоны жителей Литвы пришло...
Эпидемия КОВИД: как обеспечить безопасность детей в школе (14)
Подъем заболеваемости КОВИД-19 в Литве и выявление...
В Литве установили 104 новых случая коронавируса
Национальный центр общественного здравоохранения...
Эксперт оценил запрет на куренье на балконах: будут скандалы и попытки нажиться на этом (35)
Парламент Литвы принял решение о запрете курения на...