Трагическая авария на трассе Вильнюс-Паневежис: погибла одна женщина, водитель и ребенок в больнице

Как сообщает полиция, 3 октября около 17.15, в Паневежском районе, на 24 км трассы Вильнюс-Паневежис, автомобиль Audi A6, управляемый мужчиной (1974 г.р.), не выбрал безопасную скорость, помешал автомобилю, движущемуся в том же направлении Volvo V50, которым управляла женщина (1976 г.р.) м.). После удара машины выехали за пределы проезжей части.

Пассажир Volvo V50 (1987 г.р.) погиб в результате аварии, а пассажир (2017 г.р.) и водитель были госпитализированы с травмами.