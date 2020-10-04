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В Паневежском районе водитель Audi A6 врезался в ехавший впереди Volvo V50. После удара не удалось избежать трагических последствий - одна пассажирка погибла, водитель и трехлетняя девочка госпитализированы.
Трагическая авария на трассе Вильнюс-Паневежис: погибла одна женщина, водитель и ребенок в больнице
© DELFI / Ainis Gurevičius

Как сообщает полиция, 3 октября около 17.15, в Паневежском районе, на 24 км трассы Вильнюс-Паневежис, автомобиль Audi A6, управляемый мужчиной (1974 г.р.), не выбрал безопасную скорость, помешал автомобилю, движущемуся в том же направлении Volvo V50, которым управляла женщина (1976 г.р.) м.). После удара машины выехали за пределы проезжей части.

Пассажир Volvo V50 (1987 г.р.) погиб в результате аварии, а пассажир (2017 г.р.) и водитель были госпитализированы с травмами.

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