Трагедия в Вильнюсском районе: утонул шестилетний ребенок

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26 июля, вечером, в 21.30 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Ужугрёвис, в пруду обнаружили тело малолетнего ребенка (2014 г.р.).