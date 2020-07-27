Трагедия в Вильнюсском районе: утонул шестилетний ребенок

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26 июля, вечером, в 21.30 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Ужугрёвис, в пруду обнаружили тело малолетнего ребенка (2014 г.р.).
Ведется расследование
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