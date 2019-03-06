Трагедия в Вильнюсском районе: мужчина скончался на месте

Полиция информирует, что 6 марта в 20.21 ч. в Вильнюсском районе, в Немежисе, на Минском шоссе, автомобиль Audi насмерть сбил человека.

По предварительным данным, мужчина скончался на месте. По словам полицейских, в том месте не было пешеходного перехода.

Также сообщается, что на Минском шоссе на час было полностью перекрыто движение в сторону Скайдишкес.