Трагедия в Вильнюсском районе: мужчина скончался на месте

Полиция информирует, что 6 марта в 20.21 ч. в Вильнюсском районе, в Немежисе, на Минском шоссе, автомобиль Audi насмерть сбил человека.
По предварительным данным, мужчина скончался на месте. По словам полицейских, в том месте не было пешеходного перехода.
Также сообщается, что на Минском шоссе на час было полностью перекрыто движение в сторону Скайдишкес.
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