7 марта, около 18.30 ч. в Вильнюсском районе, у деревни Вайнишкяй, пассажирский автобус, водитель которого пытался избежать столкновения с лосем, врезался в Honda Jazz, а тот от удара столкнулся с тягачом Daf, которым управлял гражданин Латвии.

В ДТП погиб водитель и пассажир Honda погибли, еще два пассажира (женщина с ребенком) были доставлены в больницу.

Ведется расследование.