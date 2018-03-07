7 марта, около 18.30 ч. в Вильнюсском районе, у деревни Вайнишкяй, пассажирский автобус, водитель которого пытался избежать столкновения с лосем, врезался в Honda Jazz, а тот от удара столкнулся с тягачом Daf, которым управлял гражданин Латвии.
В ДТП погиб водитель и пассажир Honda погибли, еще два пассажира (женщина с ребенком) были доставлены в больницу.
Ведется расследование.
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