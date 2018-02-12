Трагедия в Вильнюсе: во время работы с гидравлической техникой погиб работник

12 февраля, в 15.03 ч., глава ЗАО Geoinžnerija сообщил в полицию о том, что в Вильнюсе, на ул, Руднёс, 16, на площадке во время работы с гидравлической техникой погиб работник 1959 г.р. (механизм "затянул человека и нанес несовместимые с жизнью травмы), второй работник (1960 г.р.) получил травму руки – его увезли в больницу.