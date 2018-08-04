В пятницу вечером столицу потрясло страшное событие: в реке Нерис унесло течением мать 4 детей.
Užuojauta
© Shutterstock

В 19:00 сотрудники Общего центра помощи получили сообщение, что в реке Нерис, в районе Лаздинай, тонет женщина. Приехав на место происшествия, спецслужбы обнаружили четырёх детей в возрасте от 7 до 13 лет.

Очевидец события, оказавшаяся рядом, рассказала, что семья прибыла к реке освежиться. Семилетний мальчик купался в реке, и его понесло течением. Мама бросилась в воду и попробовала вытащить ребёнка.

С помощью свидетельницы события ребёнка удалось вытащить на берег, однако сильное течение унесло его мать. Она не сумела справиться с течением и утонула.

Проводится поиск тела женщины, однако процесс осложняется очень сильным течением реки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В озере около Шяуляй утонула женщина: полиция ищет свидетелей (2)

30 июля на озере Талкша, возле гребной базы, найдено...

Трагедия под Брестом: 28-летняя чемпионка Беларуси и России по футболу утонула в озере (3)

Футболистка минского клуба "Звезда-БГУ" Юлия Борисенко...

В реке обнаружили останки утонувшей больше месяца назад женщины (1)

20 ноября, в 12.20 ч. у деревни Жемеи Семенюкай (Тракайский...

В Вильнюсе утонувшую в реке женщину искали с вертолета (10)

22 октябре в Вильнюсе вертолет пограничной службы искал...

ЧП и криминал

Трагедия в Вильнюсе: 4 детей остались без матери (7)

В пятницу вечером столицу потрясло страшное событие: в...

Доселе невиданный способ контрабанды: таможенники обнаружили сигареты под собаками, которых везли на выставку (3)

Сотрудники таможенных служб больше привыкли к...

В озере около Шяуляй утонула женщина: полиция ищет свидетелей (2)

30 июля на озере Талкша, возле гребной базы, найдено...

В центре Вильнюса столкнулись BMW и велосипед, пострадал молодой человек (5)

2 августа, в 11.50 ч., в центре Вильнюса, на перекрестке...

В Беларуси перевернулся автобус Ecolines: два человека в больнице

Как сообщается в социальной сети Facebook в группе Работа...

TOP новостей

Погода: от тропической жары передохнём всего лишь несколько дней (1)

На выходных будет очень хорошая погода, правда, более...

За границей перестала действовать связь Tele2 (4)

Находящиеся за рубежом клиенты оператора Tele2 с пятницы...

Вильнюс считает, что реклама города как Европейской точки G - лучшая (6)

В пятницу директор администрации самоуправления...

В Yandex. Taxi признались, что иногда пользуются российскими серверами (16)

Компания российского капитала Yandex . Taxi предоставляет...

ДГБ Литвы: Вами интересуются спецслужбы России? Не пользуйтесь Yandex.Taxi (29)

Департамент госбезопасности Литвы рекомендует не...