В 19:00 сотрудники Общего центра помощи получили сообщение, что в реке Нерис, в районе Лаздинай, тонет женщина. Приехав на место происшествия, спецслужбы обнаружили четырёх детей в возрасте от 7 до 13 лет.

Очевидец события, оказавшаяся рядом, рассказала, что семья прибыла к реке освежиться. Семилетний мальчик купался в реке, и его понесло течением. Мама бросилась в воду и попробовала вытащить ребёнка.

С помощью свидетельницы события ребёнка удалось вытащить на берег, однако сильное течение унесло его мать. Она не сумела справиться с течением и утонула.

Проводится поиск тела женщины, однако процесс осложняется очень сильным течением реки.