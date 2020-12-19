Трагедия в Варене: врачам не удалось спасти жизнь младенца

aA
В Варене в четверг вечером врачи скорой помощи реанимировали младенца, но спасти его жизнь не удалось.
Полиция Алитусского округа сообщает, что младенец скончался в 21.43 ч.
Во время осмотра на теле следов насилия не обнаружили, подробную информацию о происшествии не сообщают.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литву съезжаются эмигранты – массово едут к близким (69)
За неделю до Рождества в Литву стали съезжаться...
Актуально для приезжающих в Литву: в список пораженных стран внесли Англию и Уэльс (12)
18 декабря обновлен список пораженных стран, в нем...
В Литве диагностировано 3219 новых случаев коронавируса и 33 смерти (15)
В Литве за минувшие сутки диагностировано 3219 новых...
После спокойных выходных погода испортится
В субботу в первой половине дня небольшой дождь пройдет...
В Литве ограничено перемещение, жителей за попытку обмануть стражей порядка ждут большие штрафы (128)
В Литве ограничено перемещение жителей между...