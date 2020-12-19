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В Варене в четверг вечером врачи скорой помощи реанимировали младенца, но спасти его жизнь не удалось.
Трагедия в Варене: врачам не удалось спасти жизнь младенца
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Полиция Алитусского округа сообщает, что младенец скончался в 21.43 ч.

Во время осмотра на теле следов насилия не обнаружили, подробную информацию о происшествии не сообщают.

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