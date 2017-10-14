Трагедия в Утене: один убит, другой ранен

Вечером в пятницу в Утене произошла трагедия: в одном из домов города был найден застреленный в голову мужчина, неподалеку найден раненый из огнестрельного оружия пожилой человек.
© DELFI / Karolina Pansevič

Департамент полиции сообщает, что 13 октября, примерно в 22:10, в Утене, на улице Ужпалю, в доме найдено тело 45-летнего мужчины с огнестрельной раной в голове.

Неподалеку был обнаружен и раненый 93-летний мужчина. Он доставлен в больницу. Рядом с пожилым мужчиной найден малокалиберный револьвер.

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