Трагедия в Утене: один убит, другой ранен

Департамент полиции сообщает, что 13 октября, примерно в 22:10, в Утене, на улице Ужпалю, в доме найдено тело 45-летнего мужчины с огнестрельной раной в голове.

Неподалеку был обнаружен и раненый 93-летний мужчина. Он доставлен в больницу. Рядом с пожилым мужчиной найден малокалиберный револьвер.