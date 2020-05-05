Трагедия в Тельшяйском районе – во время пожара погибли двое детей

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Во вторник утром, в 7.02 ч., пожарные-спасатели получили информацию о пожаре в деревне Пляпяй (Тельшяйский район).
До приезда пожарных люди вынесли из горящего дома двоих малолетних детей. Оба они были без сознания.
По дороге в больницу детей переняли врачи скорой помощи.
Немного позже медики сообщили пожарным, что жизнь детей спасти не удалось.
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